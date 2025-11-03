PASAPORT FİYATLARI 2026: Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2026 yılı itibarıyla pasaport harçları ve yurt dışı çıkış ücretlerinde önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Özellikle seyahat planı yapan vatandaşlar için pasaport ücretleri artık daha fazla maliyet oluşturacak. Peki, Yeni yılda pasaport harçları zamlandı mı? 2026 yılında yılında pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar? 2026 pasaport ücretlerine dair detaylar haberimizde...

YENİ YILDA PASAPORT HARÇLARI ZAMLANDI MI?

2026 yılında uygulanacak pasaport harçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırıldı. Bu artış sadece pasaport ücretlerini kapsamakla kalmıyor; yurt dışı çıkış harcı, ehliyet harçları ve bazı özel kayıt ücretleri de zamlandı.

Uzmanlar, özellikle yıl sonuna kadar pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşların mevcut tarifeden yararlanabileceğini belirtiyor. Böylece, yeni yıl öncesinde başvuru yaparak tasarruf sağlamak mümkün olabiliyor.

2026 YILINDA PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda pasaport ücretleri süresine göre değişiklik gösteriyor. Güncel rakamlar, resmi makamlardan alınan bilgiler doğrultusunda şu şekilde:

6 Aylık Pasaport Ücreti: 2.960,8 TL

1 Yıllık Pasaport Ücreti: 4.328,7 TL

3 Yıllık Pasaport Ücreti: 10.039,2 TL

4-10 Yıllık Pasaport Ücreti: 14.147,7 TL

Bu ücretler, pasaport süresine göre artan oranlarla uygulanacak ve başvuru sırasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı il/ilçe nüfus müdürlüklerinden ödenebilecek.

6 AYLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Kısa süreli pasaport ihtiyaçları için en ekonomik seçenek olan 6 aylık pasaport, 2026 yılında 2.960,8 TL olarak belirlendi. Özellikle iş veya kısa süreli seyahat planlayan vatandaşlar için uygun bir seçenek sunuyor. Başvuru sırasında biyometrik fotoğraf, T.C. kimlik kartı ve harç bedeli makbuzu talep ediliyor.

2026 YILINDA 1 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

1 yıllık pasaport harcı ise 4.328,7 TL olarak güncellendi. Yurt dışı planları bir yılı aşmayanlar için tercih edilen bu pasaport türü, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor.

2026 YILINDA 2 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

2 yıllık pasaport, güncel açıklamalara göre 2026 yılı için 6.000–7.000 TL aralığında olması bekleniyor (resmi duyurular henüz netleşmedi). Orta vadeli seyahat planları yapanlar için uygun bir seçenek. Resmî harç ve harç makbuzları başvuru sırasında ödeniyor.

2026 YILINDA 3 VE 10 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Uzun vadeli pasaportlar, sık seyahat eden vatandaşlar için tercih edilen seçenekler arasında:

3 Yıllık Pasaport Ücreti: 10.039,2 TL

10 Yıllık Pasaport Ücreti: 14.147,7 TL

Bu uzun vadeli pasaportlar, maliyet açısından ilk etapta yüksek görünse de, uzun süreli kullanım avantajı sunuyor. Özellikle aileler ve sık seyahat eden kişiler için ekonomik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ DIŞINDA DİĞER HARÇ VE ÜCRETLERDEKİ ZAMLAR

Yeni yılda sadece pasaport değil, birçok harç ve vergi kalemi de artırıldı. Öne çıkan güncellemeler:

Yurt Dışı Çıkış Harcı: 1.000 TL → 1.254,9 TL

A Sınıfı Ehliyet Harcı: 1.883 TL → 2.362,97 TL

B Sınıfı Ehliyet Harcı: 5.678 TL → 7.125,32 TL

IMEI Kayıt Ücreti: 45.614 TL → 57.241 TL

Bu artışlar, vatandaşların hem seyahat hem de günlük yaşam maliyetlerini etkileyen önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında:

Biyometrik fotoğraf

T.C. kimlik kartı

Harç bedeli makbuzu

talep ediliyor. Başvuruların hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için randevu alınması öneriliyor.