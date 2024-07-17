Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alan Pakpen, kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu. Peki, Pakpen şirketi kime ait? Pakpen şirketi battı mı?

PAKPEN ŞİRKETİ KİME AİT?

Pakpen'in kurucusu Mehmet Tuza şirketi ayakta tutabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

PAKPEN ŞİRKETİ BATTI MI?

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu. Pakpen'in Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen'e satıldı. Pakpen'den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.