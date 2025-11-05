Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Pafos, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos, kulüp tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.
- Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde Villareal'i 1-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti.
- Pafos'un golünü 46. dakikada Derrick Luckassen kaydetti.
- Bu galibiyetle Pafos'un puanı 5'e yükseldi, Villarreal'in puanı 1'de kaldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos sahasında, İspanya temsilcisi Villareal ile karşı karşıya geldi. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
TEK GOLLE TARİHİ ZAFER
Pafos'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Derrick Luckassen kaydetti. Kıbrıs Rum Kesimi takımı, bu zaferle birlikte kulüp tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Pafos, puanını 5'e yükseltti. Villarreal ise 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Pafos, sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Villarreal ise Almanya'da Borussia Dortmund'a konuk olacak.