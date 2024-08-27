Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır?

Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Halka arz, bir şirketin hisselerini genel yatırımcılara satmak amacıyla ilk kez borsada halka açık hale getirmesi işlemidir. Bu işlem, bir şirketin sermaye piyasalarından fon sağlamasını ve hisse senetlerini yatırımcılara sunmasını içerir. Özata Denizcilik kaç lot verir? Detaylar haberimizdedir...

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE KODU NEDİR?

Hisse kodu "OZATD" olarak açıklandı.

ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL)

700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL)

ÖZATA DENİZCİLİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplama sürecini başlatacak.

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, 1.4 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiriyor. Halka arzda şirketin yüzde 18.71'lik hissesi yatırımcılara sunulacak. Yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacaklar, ancak firmanın katılım endeksine uygun olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum, özellikle katılım endeksine yatırım yapan yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.