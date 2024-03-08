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Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

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Övünç Demir kimdir? CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Övünç Demir hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Övünç Demir kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar!

CHP'nin Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayıÖvünç Demir seçildi. Peki, Övünç Demir kimdir? CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

ÖVÜNÇ DEMİR KİMDİR?

29 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye yerel seçimleri için İzmir Torbalı'dan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Övünç Demir, koç Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi mezunudur.

Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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