CHP'nin Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayıÖvünç Demir seçildi. Peki, Övünç Demir kimdir? CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

ÖVÜNÇ DEMİR KİMDİR?

29 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye yerel seçimleri için İzmir Torbalı'dan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Övünç Demir, koç Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.