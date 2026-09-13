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OVP’de istihdam için dört temel politika

OVP’de istihdam için dört temel politika
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Orta Vadeli Program'da istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için dört temel politika öne çıktı; esnek ve hibrit çalışma, NEET gençler ve haftada üç gün çalışma modeli gündemde.

Orta Vadeli Program'da istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için dört temel politika öne çıktı. İş gücü becerileri ile işveren ihtiyaçlarının uyumlaştırılması, esnek ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Özellikle ne eğitimde ne istihdamda olan NEET gençlere iş tecrübesi kazandırılması ve haftada üç gün çalışma modeli gündemde. Program kapsamında üç yılda 2, 1 milyon yeni istihdam hedefleniyor.

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ile anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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