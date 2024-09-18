Audi, Brüksel fabrikasında isyan çıkmasının ardından yeni yatırımcı arayışına girişti

Audi'nin Brüksel fabrikasında işçiler, üretimdeki belirsizlik nedeniyle yaklaşık 200 tamamlanmış aracın anahtarlarına el koydu. Yönetim ile işçiler arasındaki gerginliğin ardından, yeni anahtarların yönetime teslim edilinceye kadar üretimin durdurulduğu açıklandı. Firma şimdi de fabrika için zengin bir yatırımcı bekliyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu ay başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

ÇALIŞANLAR ARAÇ ANAHTARLARINA EL KOYDU

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etti. Çalışanlar, işbaşı yapmıyor. Bununla da yetinmeyerek üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu.

Audi sorunlar yaşadığı fabrikası için yeni yatırımcı arıyor. Fabrikadaki isyan devam ederken finansal sorunları çözmek isteyen otomotiv devi zengin yatırımcı arayışına girdi. Böylece çalışanların ücret taleplerini yerine getirmeyi planlayan firma, ayrıca pazar payını büyütmek için de reklam çalışmalarını artırmayı hedefliyor.