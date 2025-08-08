Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor

Güncelleme:
Hyundai, Türkiye'de çok satan Bayon model araçlarda tespit edilen benzin pompası kaynaklı arıza riski nedeniyle gönüllü geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Şirket olası sorunların kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmaması adına araç sahiplerine yetkili servislere başvurmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'de çok satan Bayon model araçlarda yaşanan benzin pompası arızaları, otomotiv devi Hyundai'yi harekete geçirdi. Araçların güvenliğini tehlikeye atabilecek bu teknik sorun, Hyundai Türkiye tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Hyundai, tespit edilen benzin pompası kaynaklı arıza riski nedeniyle Bayon model araçları için gönüllü geri çağırma sürecini başlattı. Şirket araç sahiplerine yetkili servislere başvurmaları çağrısında bulundu.

OTOMOTİV DEVİNDEN AÇIKLAMA

Hyundai Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konuyla ilgili bir aksiyon planı oluşturuldu ve uygulama üzerinden belirli model aralığına ve motor donanımına sahip araçlardaki ücretsiz değişim için bir bildiri yayımlandı. Bu sebeple olası arızalar ve hatta sorun yaşayan kullanıcılardan haberimiz olmakla beraber, çözüm için kendilerinin en yakın yetkili servislerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz."

Geri çağırma süreci, sadece belirli model yıllarına ve motor donanımına sahip Bayon araçlarını kapsıyor. Hyundai kullanıcılarının e-Devlet üzerindeki "Araçlarım" sekmesinden ya da Hyundai Türkiye'nin resmi kanalları üzerinden araçlarının çağrı kapsamına girip girmediğini kontrol etmeleri mümkün.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
