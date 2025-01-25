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Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor

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Dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi, Aralık ayında tanıttığı elektrikli sedan modeliyle büyük bir çıkış yapmıştı. Geri çağırmanın otonom park sisteminde arıza tespit edilen 30 bin 931 adet SU7 elektrikli sedan modeli kapsadığı bildirildi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 elektrikli sedan modelinde tespit edilen arıza nedeniyle 30.931 aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, araçlarda tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle bu geri çağırmayı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, belirli üretim dönemlerinde üretilen SU7 elektrikli sedan modellerini kapsıyor.Xiaomi, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek, ücretsiz onarım veya parça değişimi gibi çözümler sunacağını belirtti.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Şirket yetkilileri, müşteri güvenliğinin öncelikleri olduğunu ve bu tür önlemlerin benzer sorunların önüne geçmek için alındığını ifade etti. Bu sorun, aracın park etme sürecinde çevresindeki otomobiller gibi engelleri yanlış tespit etmesine ve buna bağlı olarak kazalara sebep olmasına neden olabilir. Xiaomi, söz konusu hatayı ilk kez 14 Kasım 2024'te bir müşteri şikayetiyle fark etti.

Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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