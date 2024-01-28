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Trafik kayıtlarıyla ortaya çıktı! Otomobilde gri renk, beyazı tahtından etti

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2014 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. Sürücülerin renk tercihlerinin değişmesiyle geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin 342 bin 175'ini gri renkliler oluştururken bunu 253 bin 851 ile beyazlar takip etti.

2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken bu oran geçen yıl 3'e geriledi. Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin 342 bin 175'ini gri renkliler oluştururken bunu 253 bin 851 ile beyazlar takip etti.

945 BİN OTOMOBİL TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu. Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.

Trafik kayıtlarıyla ortaya çıktı! Otomobilde gri renk, beyazı tahtından etti

RENK TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü. 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

2023 YILINDA 342 BİN 175 GRİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı şöyle:

Trafik kayıtlarıyla ortaya çıktı! Otomobilde gri renk, beyazı tahtından etti

Kaynak: AA / Otomobil

Otomobil Ekonomi Haberler

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