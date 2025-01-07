Osimhen yeğeni kim, Osimhen yeğeni Galatasaray'da mı oynuyor?

Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, Galatasaray yönetiminden bir ricada bulunduğu, yeğeninin denenmesini istediği iddia edildi. Peki, Osimhen yeğeni kim, Osimhen yeğeni Galatasaray'da mı oynuyor?

OSİMHEN YEĞENİ KİM?

Osimhen, bir akrabasının U17 Takımı'ndan denenmesini istedi ve Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray muhabiri Serhan Türk konu hakkında açıklama yaptı. Türk'ün açıklamaları şu şekilde: "Victor Osimhen, Galatasaraylı yöneticilere bir akrabasının Galatasaray U17 takımında denenmesi için tavsiyede bulundu. Denenmesi için akrabasını Türkiye'ye getirdi 'Benden daha iyi olmasını bekliyorum. Siz de bir bakar mısınız?' dedi. Forvet oynuyormuş." ifadelerini kullandı.

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. Terzi "Hafta içinde Osimhen, yönetimle görüşmüş, aramış ve 'Bu benim yeğenim, iyi topçu, denenmesini istiyorum' demiş. Sonrasında da yeğeni, Galatasaray U17 antrenmanlarına başlamış." dedi.