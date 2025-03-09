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Osimhen sakatlandı mı (Alanyaspor Galatasaray)?

Osimhen sakatlandı mı (Alanyaspor Galatasaray)?
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Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında galibiyet golünü kaydeden Victor Osimhen ile ilgili endişe yaşanıyor. Osimhen sakatlandı mı (Alanyaspor Galatasaray)?

Victor Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonun ardından yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve oyundan çıktı. Osimhen sakatlandı mı?

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyundan çıkmak istedi.

Ardından Okan Buruk, Victor Osimhen'in bu talebine uyarak Nijeryalı yıldızını oyundan aldı.

Osimhen'in yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

Osimhen'in durumu sağlık kontrolleri sonrası netleşecek.

OSİMHEN MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Alanyaspor maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Nijeryalı golcü, "Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Osimhen, sözlerine, "İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik." diye devam etti.

Golcü futbolcu, son olarak, "Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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