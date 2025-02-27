Osimhen neden yok, sakat mı cezalı mı (Galatasaray Konyaspor)?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken maçın canlı yayın kanalı, saati, hakemi ve ilk 11'ler gibi ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Osimhen neden yok, sakat mı cezalı mı ( Galatasaray Konyaspor)?

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu

Konyaspor : Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut.

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKAT MI CEZALI MI?

Osimhen yedekler arasında yer alıyor.

GRUPTAKİ SON DURUM

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.