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Osimhen kaç gol attı? Osimhen penaltısız gol sayısı kaç 2025?

Osimhen kaç gol attı? Osimhen penaltısız gol sayısı kaç 2025?
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Galatasaray'ın bu sezonki performansına büyük katkı sağlayan Victor Osimhen, tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Osimhen, bu maçlarda gol atmayı başarırken, aynı zamanda asist yaptı. Osimhen'in 2025 gol sayısının kaç olduğu merak konusu oldu. Osimhen kaç gol attı? Osimhen gol sayısı kaç 2025?

Victor Osimhen Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta forma giydi. Peki, Osimhen kaç gol attı? 2025 Osimhen gol sayısı kaç?

OSİMHEN KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta forma giydi. Osimhen 23 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

Süper Lig:

21 Maç: 20 gol, 4 asist

(Penaltı golü: 6)

UEFA Avrupa Ligi:

7 Maç: 6 gol, 1 asist

(Penaltı golü: 1)

OSİMHEN SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiralanan oyuncunun transferi için herhangi bir ücret ödenmeyeceği, maaşının ise 6 milyon € olacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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