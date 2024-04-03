Osayi Samuel neden ceza almadı? PFDK cezaları açıkladı

Osayi Samuel neden ceza almadı? Şiddetli saha olaylarının yaşandığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklandı. Osayi Samuel PFDK'ya sevk edilen isimler arasındaydı ancak ceza almadı. Peki, Osayi Samuel neden ceza almadı? İşte detaylar!

OSAYİ SAMUEL NEDEN CEZA ALMADI?

Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken, Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Oosterwolde'ye 1 maç ceza verildi. Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ise para cezası aldı.

TFF OSAYİ İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu) karar verilmiştir."