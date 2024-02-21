ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merak edilmekte ve birçok öğrenci başta olmak üzere merak edilmekte olan bir konu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortak sınav tarihlerini açıkladı. Peki, MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MEB ortak sınav tarihleri!

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak sınav tarihlerine ve konu soru dağılım tabloları bilgi verildi. Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

ORTAK SINAV KAÇ SORU?

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.