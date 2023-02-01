Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orkun kim? Kaleci Orkun Özdemir kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar?

Gündem Haberleri

Orkun kim? Kaleci Orkun Özdemir kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar?

Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Orkun, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar? Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne?

Orkun, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Orkun kim?

ORKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1995 (27 yıl yaşında)

Kulüp : HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2021

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2023

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title