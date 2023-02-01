Orkun kim? Kaleci Orkun Özdemir kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar?
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Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Orkun, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar? Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne?
Orkun, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Orkun kim?
ORKUN KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Nisan 1995 (27 yıl yaşında)
Kulüp : HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2021
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2023