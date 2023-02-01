Orkun kim? Kaleci Orkun Özdemir kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar?

Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Orkun, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar? Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne?

Orkun, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Orkun kim? Orkun kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Orkun bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Orkun kim?

ORKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1995 (27 yıl yaşında)

Kulüp : HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2021

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2023