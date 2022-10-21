İsmini sıklıkla duyduğumuz kişilerden birisi Orhan Atalay'ın kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında Orhan Atalay'ın kim olduğu yer alıyor. Arama motorlarında sıklıkla Orhan Atalay kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Orhan Atalay kimdir? Orhan Atalay kaç yaşında, nereli? Orhan Atalay hayatı ve biyografisi!

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Orhan Atalay kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında Orhan Atalay'ın kim olduğu yer alıyor. Arama motorlarında sıklıkla Orhan Atalay kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Orhan Atalay kimdir?Orhan Atalay kaç yaşında, nereli? Orhan Atalay hayatı ve biyografisi!

ORHAN ATALAY KİMDİR?

Orhan Atalay 1 Aralık 1965 yılında Göle'de doğan Türk siyasetçidir. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ile doktorasını aynı üniversitede Temel İslami Bilimler alanında tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesör oldu. Yayınlanmış biri çeviri olmak üzere 4 kitabı bulunmaktadır. TBMM XXIV., XXV.,XXVI ve XXVII. Dönem Ardahan milletvekilidir. XXIV. Dönemde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır. Dedesi eski Cumhuriyet Senatosu başkanı Sırrı Atalay'dır.