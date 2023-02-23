Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Onur Saylak hakkında araştırmalar yapılıyor. Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında, nereli? Onur Saylak hayatı ve biyografisi!

Onur Saylak KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Mayıs 1977

(45 yıl yaşında)

Ankara, Türkiye

12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesinde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosu'nda Nâzım Hikmet'in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dâhil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Kolejinde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda En İyi Film Ödülü'nü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Nesli Çölgeçen'in yönettiği, Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.