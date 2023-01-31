Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'ı kadrosuna katan, Emre Demir'i Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'den Onur Bulut atağı geldi. Gelişmeler sonrası Onur Bulut kim, hangi takımda oynuyor? Onur Bulut mevkisi ne, kaç yaşında merak edildi.

Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı

Osayi Sameul için transfer iddiaları haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı. Peki, Onur Bulut kim, hangi takımda oynuyor? Onur Bulut mevkisi ne, kaç yaşında?

ONUR BULUT KİM, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum tarihi: 16 Nisan1994

(28 yıl yaşında),





Onur Bulut, orta saha pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.