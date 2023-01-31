Samet Akaydın transferini bitirerek ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe savunmaya takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için de devreye girdi. Peki, Onur Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu? Onur Bulut Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Samet Akaydın'ın ardından Oosterwolde ve Emre Demir'i kadroya katan sarı lacivertli takımdan bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin gözdesi konumundaki Türk sağ bek Onur Bulut için de devreye girdi. Onur Bulut Fenerbahçe'ye geliyor mu? Onur Bulut Fenerbahçe'ye gelecek mi?

ONUR BULUT FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Samet Akaydın transferini bitirerek ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe savunmaya takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için de devreye girdi. Kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü. Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı. Ali Koç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü. Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.