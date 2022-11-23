One Love ne demek, Dünya Kupası'nın başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Takımların kaptanlarının One Love pazubandı ile sahaya çıkmalarının yasaklanmasının ardından One Love ne demek? One Love kaptanlık bandı nedir? One Love pazubandı nasıl bir şey? Merak ediliyor. Peki, One Love neden yasak? One Love kaptanlık bandı neden yasak? İşte One Love kaptanlık bandı ile ilgili bilgiler...

One Love ne demek? Dünya Kupası'nın başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Takımların kaptanlarının One Love pazubandı ile sahaya çıkmalarının yasaklanmasının ardından One Love ne demek? One Love kaptanlık bandı nedir? One Love pazubandı nasıl bir şey? Merak ediliyor. Peki, One Love neden yasak? One Love kaptanlık bandı neden yasak? İşte One Love kaptanlık bandı ile ilgili bilgiler...

ONE LOVE NE DEMEK?

"One Love" Dünya Kupası'nda takım kaptanlarının LGBTQ ile dayanışma için takmayı düşündüğü bir bant. One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi. FIFA, bu bandı takacak oyuncuların sarı kart göreceğini ve para cezası verileceğini açıklamıştı.

2022 Dünya Kupası'nda her gün yeni bir olay patlak veriyor. Milli marşlarını okumayan İranlı futbolculardan sonra Almanlar da maç öncesi bir protesto yaptı. FIFA'nın LGBT'ye destek veren "One Love" bandını takmasını yasaklaması üzerine Alman futbolcular seremoni sırasında ağızlarını kapatarak tepki gösterdi. FIFA'nın vereceği cevap merak ediliyor.

GÖKKUŞAĞI YASAĞI

FIFA, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandının takmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İngiltere'de Harry Kane, 'One Love' bandını takacaktı ancak FIFA'nın uyarısıyla vazgeçmek zorunda kaldı.