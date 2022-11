One Love ne demek? One Love kaptanlık bandı nedir?

One Love ne demek, Dünya Kupası'nın başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Takımların kaptanlarının One Love pazubandı ile sahaya çıkmalarının yasaklanmasının ardından One Love ne demek? One Love kaptanlık bandı nedir? One Love pazubandı nasıl bir şey? Merak ediliyor. Peki, One Love neden yasak? One Love kaptanlık bandı neden yasak? İşte One Love kaptanlık bandı ile ilgili bilgiler...