Onana sakatlandı mı, Onana kaç maç yok?

Onana sakatlandı mı, Onana kaç maç yok?
Güncelleme:
Trabzonspor'da, Alanyaspor maçı öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın deneyimli file bekçisi Andre Onana, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana katılamadı. Taraftarlar ise Onana'nın durumu ve kaç maç sahalardan uzak kalacağı konusundaki detayları merak ediyor.

Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Ancak tecrübeli kaleci Onana'nın idmanda yer almaması dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmı basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

ONANA ANTRENMANA KATILMADI

Isınma ve pas çalışmalarıyla tempolu başlayan antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara geçildi. Ancak deneyimli kaleci Andre Onana, sağ ayak bileğinde ağrı hissettiği için takımla birlikte antrenmana çıkmadı.

BİREYSEL PROGRAM UYGULADI

Kamerunlu kalecinin fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı öğrenildi. Teknik ekip, Onana'nın durumunu Alanyaspor karşılaşması öncesi yakından takip edecek.

EKSİKLERİN SAYISI ARTIYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic'in yanı sıra, rahatsızlığı nedeniyle genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını çarşamba günü yapılacak yeni antrenmanla sürdürecek.

