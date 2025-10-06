On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Haftanın ilk günü yapılan On Numara çekilişiyle birlikte milyonlarca kişi gözünü sonuçlara çevirdi. Çekiliş Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlandı. 6 Ekim 2025 Pazartesi tarihli On Numara sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye tutarlarına haberimizden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Büyük ödül sahibini buldu mu, yoksa devretti mi? Tüm detaylar ve sonuç ekranı burada sizlerle…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, şansını denemek isteyen oyuncuların katıldığı eğlenceli bir sayısal oyundur. Oyunda bir veya birden fazla kolon doldurmak mümkündür. Her bir kolonun oynanma bedeli 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

"Sen Seç" seçeneği sayesinde, numaralarını dilersen oyun terminali üzerinden kendin belirleyebilir, dilersen rastgele sayı oluşturma seçeneğini kullanarak sistemin senin yerine numaraları seçmesini sağlayabilirsin.

Kuponunu manuel olarak doldurmak istemeyenler, kolonun alt kısmındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan şanslı kolon oluşturabilir.

SİSTEM OYUNU NASIL ÇALIŞIR?

Sistem oyunu, aynı kolon içerisinde 10'dan fazla sayı seçilmesi durumunda devreye girer. Bu yöntemle sistem, seçilen fazla numaralar arasından tüm olası kombinasyonları otomatik olarak oluşturur ve her birini ayrı kolonlar şeklinde değerlendirir. Böylece kazanma şansı artırılır.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

"Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek, oyuncular birden fazla çekilişe aynı anda katılabilirler. Böylece aynı kupon ile ilerleyen haftalarda da şans denenebilir.

KOLON İPTAL ETME

Hazırlanan bir kolonu oynamaktan vazgeçilmesi durumunda, kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek o kolon geçersiz hale getirilebilir. Bu sayede istenmeyen seçimlerin önüne geçilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara oyununda, her kolon için çekilişte çıkan sayılardan 10, 9, 8, 7, 6 doğru tahmin edenler veya hiçbir sayıyı bilemeyenler ödül kazanır.

Tüm sayıları doğru tahmin eden oyuncu büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.

6 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları: