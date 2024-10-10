ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK), milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor. Kanun, öğretmenlerin meslek tanımından, sosyal ve mali haklarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler getiriyor. Kanunla birlikte, öğretmen adaylarına yönelik maaş düzenlemeleri, işlenen suçlardaki cezaların artırılması ve öğretmenlerin kariyer gelişimi gibi konular ele alındı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Detaylar!

ÖMK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin kariyer basamaklarını ve mali haklarını yeniden düzenleyen önemli değişiklikler içeriyor.

Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince ödenecek maaşlarda iyileştirme yapılması gibi maddeler, öğretmenlerin daha rahat ve adil koşullarda mesleğe adım atmalarını hedefliyor. Ayrıca, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranında artırılması gibi güvenlik temelli düzenlemeler de bu kanunun kapsamında. Ancak, kabul edilen bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

ÖMK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Meclis'te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanmayı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanmadığı sürece kanun yürürlüğe girmiş sayılmıyor.

Bu süreç tamamlandığında, kanunda yer alan öğretmenlere yönelik mali, sosyal ve kariyer düzenlemeleri resmi olarak hayata geçecek. Henüz Resmi Gazete'de yayımlandığına dair bir açıklama yapılmadı; ancak birkaç gün içinde yayımlanması bekleniyor.

ÖMK RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Genellikle, Meclis'te kabul edilen yasalar kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

ÖMK'nin de bu geleneği takip ederek önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Kanunun bu süreçte birkaç gün içinde yayınlanarak resmileşmesi, öğretmenlerin beklediği önemli düzenlemelerin hayata geçmesini sağlayacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 2024?

Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girecek. 2024 yılı itibarıyla kanun kapsamındaki düzenlemeler öğretmenler için uygulanmaya başlanacak.

Bu kapsamda öğretmenlerin mali haklarında önemli iyileştirmeler olacak; özellikle öğretmen adaylarına yönelik maaş düzenlemeleri dikkat çekiyor. 30 bin ek göstergeyle yapılan düzenleme, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik statülerini yükseltmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanacak ve meslek mensuplarının kariyer gelişimi açısından önemli fırsatlar sunulacak.