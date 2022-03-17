Omar Elabdellaoui maçta yok mu, neden yok? GS-Barca maçında Omar Elabdellaoui olmayacak mı, neden oynamıyor? Cezalı mı, kadroda neden yok?

Omar Elabdellaoui maçta olmayacak mı? Omar Elabdellaoui maçta yok mu, niye yok? Omar Elabdellaoui sakatlandı mı? Omar Elabdellaoui cezalı mı? Omar Elabdellaoui maçta olmayacak mı? Omar Elabdellaoui ilk 11'de neden yok? Detaylar haberimizde...

OMAR ELABDELLAOUİ MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Omar Elabdellaoui'nin ismi UEFA listesine yazılmadığı için bugünkü maçta ilk 11'de ve kadroda yer almadı. Galatasaray'daki 2 eksik Omar Elabdellaoui ve Arda Turan oldu. Arda Turan da kadroda yer almadı.

GS İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Omar Elabdellaoui (d. 5 Aralık 1991; Surnadal, Norveç) sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Ligi'nde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda Cityli scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City A takımında forma giymeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2021 yılbaşı kutlamalarında havai fişek atmak isterken meydana gelen kaza sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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