Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos, Sergio Oliveira ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor?

SERGIO OLIVIERA PANATHİNAİKOS'A MI GİDİYOR?

Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos, Sergio Oliveira ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Sergio Oliveira ile anlaşıldı, sadece Galatasaray'ın onayı kaldı. Panathinaikos, Galatasaray'dan daha önce Tete'yi de kadrosuna katmıştı.

SERGIO OLIVIERAKİMDİR?

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'in Santa Maria da Feira'ya bağlı Paços de Brandão beldesinde dünyaya geldi.

Futbol kariyerine, doğduğu yerin amatör takımlarından Clube Desportivo Paços de Brandão'da başlayan Sergio Oliveira; 2002 yılında ise Portekiz'in en köklü kulüplerinden olan Porto'nun altyapısına transfer edildi.

İlk profesyonel imzasını da 2010 yılında Porto'ya atan başarılı orta saha, deneyim kazanması amacıyla kiralık olarak gönderildi. Portekiz'de Beira-Mar, Penafiel, Paços Ferreira, Belçika'da KV Mechelen, Fransa'da FC Nantes, Yunanistan'da PAOK ve İtalya'da Roma formalarını giyen Oliveira, Serie A ekibi ile UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı

8 ve 6 numara olarak görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 350 resmi müsabakada; 63 gol ve 31 asiste imza attı.

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Roma'da tamamlayan Oliveira, İtalyan ekibinde 22 resmi maçta forma giyerken; 3 gol attı ve 1 gol pası verdi.

Portekiz milli takımının da formasını giyen deneyimli orta saha, ulusal takımıyla bugüne dek 13 müsabakaya çıkarken; 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Sergio Oliveira, 2022-2023 yaz transfer sezonunda Galatasaray'a katıldı. Galatasaray'da ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.