Okan Buruk yok mu? Okan Buruk Young Boys maçında yedek kulübesinde neden yok?

Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok? Futbol dünyası, Okan Buruk'un Young Boys karşılaşmasında neden yer almadığını merak ediyor.Okan Buruk yok mu?

OKAN BURUK YOK MU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Sarı- kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

OKAN BURUK KİMDİR?

Galatasaray Futbol Akademisi'nin Türkiye'ye kazandırdığı önemli futbol figürlerinden olan Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray altyapısında başladı. 1992 yılında A takıma yükselen Buruk, UEFA şampiyonluğuna giden 2001 yılına kadar Galatasaray formasını başarıyla terletti.

Sarı-kırmızılı formayı 306 kez sırtına geçiren Okan Buruk, 43 gol ve 55 asistlik performans ortaya koydu. Agresif ve enerjik futboluyla orta sahanın önemli isimleri arasındaydı. Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da yaşadığı UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Inter'e giderek burada İtalya macerası yaşayan Buruk, sonrasında Beşiktaş, Galatasaray ve İBB takımlarının formasını giydi.

Okan Buruk ilk kez 1992 yılında Türkiye A Milli Takımı'na dahil oldu. 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Buruk, 55'i (A) olmak üzere, toplam 96 kez milli formayı sırtına geçirdi.

Antrenörlük kariyerine 2011 yılında Türkiye A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük göreviyle başlayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.

2019-2020 sezonunda Başakşehir takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, Akhisar Belediyespor'da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Okan Buruk, 2022-2023 Sezonu'nda Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.