Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı?

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir neden ayrıldı? Eski futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Demet Özdemir'in ilişkisi tekrar gündeme taşındı. Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı merak edildi. Detaylar...

OĞUZHAN ÖZYAKUP DEMET ÖZDEMİR NEDEN AYRILDI?

2017 yılında güzel oyuncu Demet Özdemir ile o dönem Beşiktaşlı futbolcu olan Oğuzhan Özyakup'un bir aydır birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çift daha sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Oğuzhan Özyakup'un eski sevgilisi Demet Özdemir'i sık sık arayarak rahatsız ettiği iddia edilmişti. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Oğuzhan, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu: "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında adımın geçtiği haberler tamamen uydurmadır. Hayatımda önceliğim her zaman Beşiktaş ve ailemdir. Hakkımda çıkan, tamamı kurgu ve yalan olan haberleri yaptıran ve yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesin isterim"

Oğuzhan Özyakup'un, eski sevgilisi Demet Özdemir'i devamlı arayarak barışmaya ikna etmeye çalıştığı, Oğuzhan'ın aramalarından bıkan Özdemir'in ise "Beni bir daha arama" dediği iddia edilmişti.