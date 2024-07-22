Oğuz Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

Oğuz Aydın nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Oğuz Aydın hakkında aslen nereli, kaç yaşında, babası nereli sorularının yanı sıra Oğuz Aydın hangi takımda oynuyor, mevkisi ne soruları da gündemde. Peki, Oğuz Aydın Türk Milli Takımı'nda mı oynuyor? Oğuz Aydın kim, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın 27 Ekim 2000, Lahey doğumlu, kanat pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir. Türkiye U-21'in aktif millî oyuncusudur. Boyu 1,83 m'dir. Fenerbahçe'de 70 numaralı formayı giymektedir.

OĞUZ AYDIN'IN KARİYERİ

Bucaspor

Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.

2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bucaspor 1928

7 Ağustos 2019'da, 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

2020-21 sezonunda, Bucaspor 1928 ile tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 11 gol, 3 asistlik performansıyla Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe, 15 Temmuz 2024'te oyuncunun transferi için kulübü ile anlaştığını açıkladı.

OĞUZ AYDIN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hollanda'da doğmuştur ve Türk kökenlidir. Türkiye U19 takımını, 24 Mart 2018 tarihinde Danimarka U19 ile 1-1 berabere kaldıkları 2019 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası karşılaşmasında temsil etmiştir.

Aydın, Türkiye milli takımı için ilk maçına 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.