Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

FED'in faiz kararları, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranları üzerindeki etkisi nedeniyle küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. 2025 yılı Ocak ayındaki faiz kararı da bu doğrultuda dikkatle bekleniyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde!

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2025 yılının ilk faiz kararını 29 Ocak 2025 tarihinde açıklayacaktır.

OCAK AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Toplantı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, faiz kararı 29 Ocak'ta Türkiye saatiyle 22:00'de duyurulacaktır.

Bu toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecektir. Artan küresel enflasyon baskısı ve resesyon riskleri, Fed'in atacağı adımları daha da önemli hale getirmektedir. Toplantı sonrası Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, ekonomik dengeler üzerinde güçlü etkiler yaratacağı tahmin ediliyor.