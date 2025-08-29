O özelliği kapatın! Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor

İkinci el araç piyasasında dolandırıcılık vakaları artmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son yöntemi, alıcı rolüne girerek satıcılarla iletişime geçmek ve "kapora göndereceğiz" vaadiyle güven kazanmak oldu.

"ÖDEME İSTEĞİ" İLE PARA KAPTIRIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, satıcıyla irtibat kuran dolandırıcı, aracı almak istediğini ve kapora ödemesi yapacağını söylüyor. Ancak satıcıya para göndermek yerine, banka uygulaması üzerinden "ödeme isteği" bildirimi yolluyor. Satıcı, para geleceğini sanarak bildirimi onayladığında aslında kendi hesabından dolandırıcının hesabına para aktarmış oluyor. Bildirimi dikkatlice incelemeden onaylayan birçok vatandaş, hesabından 10 bin ila 50 bin lira arasında değişen miktarlarda parasını kaybediyor.

BANKA İŞLEMİ İPTAL EDEMİYOR

Mağdurlar durumu fark ettiğinde ise çok geç oluyor. Çünkü işlem, kişinin kendi rızasıyla onaylandığı için bankalar müdahale edemiyor. Dolandırılan vatandaşlar, bankadan yalnızca "İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz" yanıtını alıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu yöntemin herhangi bir sistem açığı değil, tamamen kullanıcı dikkatsizliğini hedef alan bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Vatandaşlara, kapora ödemelerinde yalnızca EFT veya havale gibi güvenilir yöntemlerin kullanılması ve "Ödeme İste" bildirimlerinin dikkatle incelenmesi gerektiği uyarısı yapılıyor. Ayrıca banka uygulamalarındaki bu özelliğin kapatılmasının güvenlik açısından daha sağlıklı olacağı vurgulanıyor.