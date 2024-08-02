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NZL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NZL açılımı ne?

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat OyuNZLarı'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, NZL hangi ülke? NZL açılımı ne?

Her kod bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş OyuNZLar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. Peki, NZL hangi ülke? NZL açılımı ne?

NZL HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat OyuNZLarı'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş OyuNZLar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu OyuNZLarı gibi daha başka uluslararası spor organizasyoNZLarı da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

NZL : Yeni Zelanda

Osman Demir
Osman Demir
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