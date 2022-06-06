Nusret Demiral kimdir? Nusret Demiral mesleği neydi? Nusret Demiral neden öldü? - Haberler

Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Gelişme sonrası Nusret Demiral kimdir? Nusret Demiral mesleği neydi? Nusret Demiral neden öldü merak edildi.

NUSRET DEMİRAL KİMDİR?

Nusret Demiral emekli olduktan sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete girdi. 1995 yılındaki genel seçimlerde MHP'den Milletvekili adayı oldu. Seçim sürecinde "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bu genel seçimlerde MHP baraj altı kaldı.

MHP yönetimi baraj altı kalmasında Nusret Demiral'ın bu çıkışının etkili olduğunu düşünerek Nusret Demiral'ı disiplin kuruluna vermişti. Bu süreçten sonra Nusret Demiral aktif siyaseti bırakıp, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.

NUSRET DEMİRAL NEDEN ÖLDÜ?

Nusret Demiral bu sabah kahvaltıdan sonra geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nusret Demiral DGM Başsavcısı olarak birçok önemli davaya bakmıştı.

Haberler.com - Gündem