Nuri Şahin kovuldu mu 2025 (Borussia Dortmund)?

Borussia Dortmund'da kötü gidişatın faturası Nuri Şahin'e kesilmek üzere. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi planlıyor. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek. Nuri Şahin kovuldu mu 2025?

NURİ ŞAHİN KOVULDU MU 2025?

Daha önce adı Dortmund'la anılan Erik ten Hag, Şahin'in ayrılması durumunda göreve en yakın isim olarak görülüyor. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi düşünüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KADER MAÇINA ÇIKACAK

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek. Dortmund yönetimi, bu karşılaşmayı "final" olarak değerlendiriyor. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda, Şahin'in görevine son verilebileceği ve Erik ten Hag'ın göreve getirilebileceği belirtiliyor.