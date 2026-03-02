Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

WNBA yıldızı Cameron Brink, şimdilerde nişanlısı olan erkek arkadaşının kendisiyle ilk iletişime geçmek için attığı e-postayı sosyal medya hesabından paylaştı. Samimi ve esprili mesaj kısa sürede gündem oldu.

"DM'LER ÜRKÜTÜCÜ, E-POSTA DAHA İYİ"

Brink'in paylaştığı e-postada nişanlısı, "Seninle sohbet etmek istedim ama DM'lerin biraz ürkütücü olduğunu düşünüyorum. E-postanın çok daha iyi olduğunu söyleyemem ama işte numaram..." ifadelerini kullandı. Mesajdaki doğrudan ve mizahi yaklaşım takipçilerin dikkatini çekti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

WNBA yıldızının paylaştığı ekran görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin tanışma hikayesini "yaratıcı" ve "cesur" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com