Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
WNBA yıldızı Cameron Brink, nişanlısının kendisiyle iletişim kurmak için attığı esprili e-postayı paylaştı. Söz konusu e-postada yazanlar büyük ilgi görürken, takipçileri çiftin tanışma hikayesini "yaratıcı" ve "cesur" olarak değerlendirdi.
- WNBA yıldızı Cameron Brink, nişanlısının kendisiyle ilk iletişime geçmek için attığı e-postayı sosyal medya hesabından paylaştı.
- Nişanlısının e-postasında, 'Seninle sohbet etmek istedim ama DM'lerin biraz ürkütücü olduğunu düşünüyorum. E-postanın çok daha iyi olduğunu söyleyemem ama işte numaram...' ifadeleri yer aldı.
- Paylaşılan ekran görüntüsü binlerce beğeni ve yorum aldı.
WNBA yıldızı Cameron Brink, şimdilerde nişanlısı olan erkek arkadaşının kendisiyle ilk iletişime geçmek için attığı e-postayı sosyal medya hesabından paylaştı. Samimi ve esprili mesaj kısa sürede gündem oldu.
"DM'LER ÜRKÜTÜCÜ, E-POSTA DAHA İYİ"
Brink'in paylaştığı e-postada nişanlısı, "Seninle sohbet etmek istedim ama DM'lerin biraz ürkütücü olduğunu düşünüyorum. E-postanın çok daha iyi olduğunu söyleyemem ama işte numaram..." ifadelerini kullandı. Mesajdaki doğrudan ve mizahi yaklaşım takipçilerin dikkatini çekti.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
WNBA yıldızının paylaştığı ekran görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin tanışma hikayesini "yaratıcı" ve "cesur" olarak değerlendirdi.