Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nihat Geven'de yer alıyor. Nihat Geven hakkındaki detayları merak eden birçok vatandaş, Nihat Geven kimdir? sorusunu araştırıyor. Peki, Nihat Geven kimdir? Nihat Geven neden öldü? Nihat Geven hayatı ve biyografisi!

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Onursal Başkanı ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi Nihat Geven hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle gün içerisinde Nihat Geven kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Nihat Geven neden öldü? sorusu oluyor. Peki, Nihat Geven kimdir? Nihat Geven neden öldü? Nihat Geven hayatı ve biyografisi!

NİHAT GEVEN KİMDİR?

Spor gazeteciliğinin önemli isimlerinden birisi olan Nihat Geven, 1961 yılında dünyaya geldi. alanında birçok ödüle sahip olan Geven, aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Onursal Başkanıydı. Nihat Geven, Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.