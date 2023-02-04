Bugün PSG - Toulouse maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta bazı yıldızların olmayışı dikkat çekti. Maçta Mbappe ve Neymar yer almadı. Bunun ardından, Neymar ve Mbappe maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Neymar ve Mbappe PSG'nin lig maçında neden oynamıyor? merak edildi. İşte detaylar...

Psg maçında Mbappe yok mu niye yoky? PSG maçında Neymar yok mu neden yok? Neymar maçta yedek mi? Neymar sakatlandı mı? Mbappe maçta yedek mi? Mbappe sakatlandı mı? İşte ayrıntılar...

PSG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Toulouse maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi bugün saat 19:00 'da başladı.

PSG - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Toulouse maçını bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

MAÇTA MBAPPE VE NEYMAR YOK MU, NEDEN YOK?

PSG - Toulouse maçında Mbappe ve Neymar yer almadı. Geçtiğimiz haftalarda da maçta Messi yoktu. Bugünkü maçta Messi ilk 11'de fakat Neymar ve Mbappe ilk 11'de bulunmuyor. Ayrıca maçın yedeklerinde de Mbappe ve Neymar yer almamaktadır. İkilinin maçta neden bulunmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

PSG - TOULOUSE MAÇI İLK 11

PSG ilk 11:

Donnarumma; Mendes, Pembele, Marquinhos, Hakimi; Verratti, Pereira, Vitinha, Soler; Ekitike, Messi

Toulouse ilk 11:

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo; Aboukhlal, Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Onaiwu