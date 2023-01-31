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Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu, neden yok? 31 Ocak Newcastle - Southampton nereden izlenir?

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Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TV'de yok mu, neden yok? 31 Ocak Newcastle - Southampton nereden izlenir?

Bugün İngiltere Lig Kupası maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Newcastle United - Southampton maçı oldu. Futbol severler Newcastle United - Southampton maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Ocak Newcastle United - Southampton İngiltere Kupası maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Newcastle United - Southampton İngiltere Lig Kupası maçı 31 Ocak Salı 2023 tarihinde yani bugün 23:00 'da oynanacak.

Newcastle United - Southampton maçını Bilyoner TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.

Maç, İngiltere'de St James' Park stadında oynanacaktır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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