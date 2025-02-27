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Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!

Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kupada oynadığı Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmak ve gruptan lider çıkmak istiyor. Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

11'ler:

Gaziantep FK: Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri

NESYRİ RÖVEŞATA GOL İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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