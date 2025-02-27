Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kupada oynadığı Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmak ve gruptan lider çıkmak istiyor. Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Nesyri röveşata gol izle (Gaziantep FK – Fenerbahçe)!
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
11'ler:
Gaziantep FK: Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic
Fenerbahçe : İrfan Can, Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri
NESYRİ RÖVEŞATA GOL İZLE
???>? YOUSSEF EN-NESYRI'DEN HARİKA BİR RÖVEŞATA!— A Spor (@aspor) February 27, 2025
? Fenerbahçe, Faslı santrforunun attığı mükemmel golle Gaziantep FK karşısında skoru 2-0'a getirdi. #GFKvFB pic.twitter.com/3VWTMTVicn