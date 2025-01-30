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Nesine çöktü mü? Nesine problem mi var 30 Ocak Perşembe?

Nesine çöktü mü? Nesine problem mi var 30 Ocak Perşembe?
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Nesine.com, Doğan Online bünyesindeki D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.'nin sahibi olduğu çevrimiçi şans oyunları platformudur. Peki, Nesine çöktü mü? Nesine problem mi var 30 Ocak Perşembe?

Nesine hakkında bugün sosyal medyada çeşitli şikayet paylaşımalrı yapıldı. Nesine, resmi kanallarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Peki, Nesine çöktü mü? Nesine problem mi var 30 Ocak Perşembe?

NESİNE ÇÖKTÜ MÜ?

Nesine.com, Doğan Online bünyesindeki D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.'nin sahibi olduğu çevrimiçi şans oyunları platformudur. 18 yaşını geçmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siteye üye olarak İddaa ve Spor Toto oyunlarına katılabilmektedir.

Nesine.com 30 Eylül 2016 tarihinde Türkiye 1. Basketbol ligi ekiplerinden Eskişehir Basket takımının isim sponsoru olmuştur

Nesine hakkında bugün sosyal medyada çeşitli şikayet paylaşımalrı yapıldı. Nesine, resmi kanallarındanhenüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

Yapılan bazı yorumlar:

"Nesine çökmüş vaziyette"
"Nesine sürekli donuyor"

"Siteye girilmiyor kuponları açmıyor acil çözüm Nesine ."

"Nesine çöktü bakamıyoruz ki"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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