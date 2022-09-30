Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Neo klasik ekonomi nedir? Davranışsal ekonomi ve Nöroekonomi ne demek? Soruları, yapılan açıklama sonrasında birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Neo klasik ekonomi nedir? Davranışsal ekonomi ve Nöroekonomi ne demek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarında kullanmış olduğu terimler birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamada bulunan terimler vatandaşlar tarafından anlaşılamadığı için insanlar araştırma yapmaya başladı. Peki Neo klasik ekonomi nedir? Davranışsal ekonomi ve Nöroekonomi ne demek?

NEO KLASİK EKONOMİ NEDİR?

Neo-klasik iktisat, baskın bir iktisat akımı olup, iktisatçılar arasında yayın olarak kullanılmaktadır. Kısaca şu özelliklerle açıklanır:

Emek-değer teorisinden ayrılarak malların insanlara fayda derecesine önem vermek,

İnsanları sınıf anlayışından da ayırarak atomize etmek,

Ekonomik olayları tahlil ve ilkelerin araştırma tekniğini derinlikli geliştirerek ve matematiksel açıklamalara önem vermek.

DAVRANIŞSAL EKONOMİ NE DEMEK?

Davranışsal ekonomi, insan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur.

NÖROEKONOMİ NE DEMEK?

Nöroekonomi ise ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplin. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir.Nöroekonomi, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde durur. Temelde, tüm iktisadi bakış açıları ceteris-paribus (diğer tüm veriler sabitken) varsayımı dışında öncelikle alınacak ekonomik kararlarda fayda kavramı ve rasyonellik kavramlarıyla açıklanır. Ancak insan gibi karmaşık bir yapıya ait kararlar bir o kadar karmaşık ve değişkenlik içerir. Bu içerikleri çözümlemeye çalışırken fizik ve nörolojiden yararlanan iktisat dalıdır. Bakan Nebati burada da piyasanın kurallarına göre hareket etmektense ihtiyaçlarına göre karar almanın önemine vurgu yapmıştır.