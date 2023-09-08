Nemesis ne demek? (Ermenistan) Nemesis olayı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nemesiz, Türkiye – Ermenistan maçı öncesi çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nemesiz ne demek? Nemesiz anlamı ne? İşte, Nemesiz kelimesinin anlamı!

Türkiye – Ermenistan maçı öncesi sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nemesiz kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nemesiz anlamı ne? Nemesiz ne demek?

NEMESİZ NE DEMEK?

Eski antik Yunan inançlarından gelen nemesis kelimesi, Yunan tanrıçası anlamına geliyor. Günümüzde halk dilinde ve farklı şarkılarda da sıkça duyulan nemesis kelimesi aynı zamanda ceza veren ve öç alan tanrıça demektir. Nemesis ayrıca hak edilmiş cezayı veren vesile anlamına da geliyor.

NEMESİS OLAYI NEDİR?

Nemesis olayı, politik kavram olarak ise suikastleri çağrıştıran bir anlama geliyor. Nemesiz Operasyonu, Sözde Ermeni Soykırımı'nın intikamı için yapılan suikastleri ifade ediyor.