Nelsson gitti mi? Nelsson hangi takıma transfer oldu?

Roma, Victor Nelsson transferi için Galatasaray ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Peki, Nelsson gitti mi? Nelsson hangi takıma transfer oldu?

NELSSON GİTTİ Mİ?

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'ya transfer oluyor.

Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti.

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.

12 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro olarak belirlendi.

KİRALAMA BEDELİ 1 MİLYON EURO

Roma, Victor Nelsson için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Victor Nelsson, sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gitti.

2026'DA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Nelsson'un sarı kırmızılılarla Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.