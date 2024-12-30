Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu

Emekli maaşı hesaplama sürecinde, alınacak zam oranı, mevcut maaş ve ek ödeme oranları büyük bir rol oynuyor. 2025 yılında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranlarının, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda netleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek ödeme tabloları da zamlı maaşlarının hesaplanmasında belirleyici olacak. Emeklilerin en çok sorduğu sorulardan biri ise ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu oluyor. peki, Emekliler 2025 zammı ile en düşük ne kadar maaş alacak? Emekli maaş zammı hesaplama ve SKK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu!

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Son iki dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira artış gösterdi. 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 16,47 olarak öngörülüyor. Bu iki veri göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir seviyeye çıkarılması en olası ve güçlü formül olarak değerlendiriliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025

SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 16,47

Memur enflasyon farkı yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memur zammı 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.