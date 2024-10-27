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NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir?

NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir?
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NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı izleyenler tarafından merak ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ve stratejileri, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? Detaylar haberimizde...

NBA TARİHİNDE, OĞLUYLA BERABER AYNI TAKIMDA OYUNCU OLARAK MAÇA ÇIKAN TEK BASKETBOLCU KİMDİR?

A) Michael Jordan

B) LeBron James

C) Magic Johnson

D) Larry Bird

DOĞRU CEVAP: B şıkkı LeBron James'tir.

NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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