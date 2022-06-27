Nazlıcan İnci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Badminton oyuncusu Nazlıcan İnci kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu. Nazlıcan İnci kimdir? Badminton oyuncusu Nazlıcan İnci kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

NAZLICAN İNCİ KİMDİR?

Nazlıcan İnci, Türk badminton oyuncusu. Bengisu Erçetin ile takım olarak 2016 yılında 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2017 Türkiye Uluslararası turnuvasında ilk üst düzey uluslararası turnuvasını kazandı.

Doğum tarihi: 6 Mart 2000 (22 yıl yaşında), Erzincan, Türkiye

Boy: 1,68 m

Kilo: 60 kg

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