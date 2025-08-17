Nantes - Paris Saint Germain maçı ne zaman, hangi kanalda?

Nantes - Paris Saint Germain maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başlarken futbolseverlerin merak ettiği soruların başında "Nantes – PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" geliyor. Sezonun ilk haftasında sahne alacak bu kritik mücadele, Paris Saint-Germain'in yeni sezona nasıl bir başlangıç yapacağını görmek isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor.

Nantes – PSG maçı ne zaman sorusu kadar, karşılaşmanın yayın bilgileri de araştırılıyor. Hem Fransa'da hem de Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan PSG'nin açılış haftasındaki bu mücadelesi futbolseverler için ayrı bir heyecan yaratıyor. Peki, Nantes – PSG maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

NANTES - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Nantes ile Paris Saint-Germain, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 22:45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Fransa saatiyle 20:45'te başlayacak.Mücadele, Nantes'ın iç saha avantajını kullanacağı La Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak.

Nantes - Paris Saint Germain maçı ne zaman, hangi kanalda?

NANTES - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ekranlarından karşılaşmanın canlı yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler, yayın akışını kontrol ederek doğru kanalı takip edebilir.

NANTES - PSG MAÇI CANLI İZLE

