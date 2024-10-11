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Nagihan Karadere kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!

Nagihan Karadere kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Nagihan Karadere oldu. Canlı yayına konuk olan Atlet Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli?

Nagihan Karadere, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Atlet Nagihan Karadere kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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