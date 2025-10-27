Nafia Kuş, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu
Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar +73kg finalinde milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Nafia Kuş, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
- Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.
- Nafia Kuş, 2023'ten sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
- Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonunda madalya sayısı 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti. Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı. 30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.
MADALYA SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.